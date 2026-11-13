SSC सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2026: 20 नवंबर तक अपलोड करनी होगी हाईस्कूल की मार्कशीट, 23 से एग्जाम

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। 20 नवंबर तक अपलोड करनी होगी हाईस्कूल की मार्कशीट राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज : कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2026 के अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। आयोग के अनुसार, परीक्षा का पेपर-1 23 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा।

अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लागिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, प्रवेश पत्र परीक्षा की निर्धारित तिथि से दो से तीन दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। आयोग ने करीब 21 हजार अभ्यर्थियों के हाईस्कूल शैक्षिक विवरण में विसंगतियां पाई हैं।