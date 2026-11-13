लखनऊ में छठ महापर्व की तैयारियां अंतिम चरण में, आज खरना के साथ शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला व्रत

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लोकआस्था के महापर्व छठ की तैयारियां राजधानी में अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। शनिवार को खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होगा। इससे पहले गुरुवार को नहाय-खाय के साथ पर्व की शुरुआत हुई।

व्रती महिलाओं ने घरों की साफ-सफाई कर पूजन सामग्री जुटाई और पारंपरिक तरीके से लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल का प्रसाद ग्रहण किया। खरना के बाद व्रती महिलाएं निर्जला उपवास शुरू करेंगी। रविवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य और सोमवार को उदीयमान को दूसरा अर्घ्य दिया जाएगा।



अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि छठ पूजा की तैयारियों पर चर्चा की। छठ घाटों की सफाई, स्वच्छ जल, महिलाओं की सुरक्षा, चिकित्सा शिविर, सड़कों की मरम्मत और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है । रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लक्ष्मण मेला स्थल के छठ घाट पर आस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे।