दो साल का इंतजार खत्म: केकेसी और मिल एरिया रोड का होगा कायाकल्प, सवा दो करोड़ का बजट मंजूर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। डेढ़ सौ मीटर की सड़क बनाने के लिए स्थानीय लोग पिछले दो साल से जनप्रतिनिधियों और लोक निर्माण विभाग से पत्राचार कर रहे थे। अब जाकर केकेसी छत्ते वाले पुल और ऐशबाग फ्लाइओवर से उतरने के बाद मिल एरिया की सड़क पर चलना मुश्किल था।

छावनी परिषद, रेलवे के साथ ही आशियाना, तेलीबाग से आने वाले लोग केकेसी छत्ते पुल के नीचे से ही चारबाग, हुसैनगंज आते हैं, इसी तरह मिल एरिया रोड का प्रयोग तालकटोरा, राजाजीपुरम के लोग करते हैं। वर्तमान में सड़क खराब होने के कारण किसी का दो पहिया पंचर हो रहा था तो किसी का चार पहिया।

केकेसी छत्ते वाले पुल के नीचे ताे दुर्घटनाएं तक हो चुकी हैं। अब लोक निर्माण विभाग दोनों ही सड़कों को सवा दो करोड़ से अधिक लागत में बनाने जा रहा है। शासन को बजट के लिए भेजे गए प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है।