SSC Hindi Translator Result: संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा-2025 का पहला आवंटन परिणाम जारी, 532 को मिली नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC Hindi Translator Result कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा-2025 (सीएचटीई) के तहत प्रथम चरण का अस्थायी आवंटन (फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन) परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन आफिसर, सीनियर ट्रांसलेटर और अन्य संबंधित पदों के लिए कुल 532 अभ्यर्थियों की अनंतिम रूप से संस्तुति की है।

चार अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त आयोग ने विभिन्न कारणों से सात अभ्यर्थियों का परिणाम फिलहाल रोक दिया है। वहीं चार अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी गई है। आयोग ने कुल 532 रिक्तियों के सापेक्ष इतने ही अभ्यर्थियों की संस्तुति की है। इनमें अनारक्षित वर्ग के 228, अनुसूचित जाति के 82, अनुसूचित जनजाति के 38, अन्य पिछड़ा वर्ग के 137 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 47 अभ्यर्थी शामिल हैं।

चार नवंबर 2025 को घोषित हुआ था पेपर-1 परिणाम परीक्षा के पेपर-एक का परिणाम चार नवंबर 2025 को घोषित किया गया था। इसमें कुल 3642 अभ्यर्थियों को पेपर-दो में शामिल होने के लिए सफल घोषित किया गया था। पेपर-दो का आयोजन 14 दिसंबर 2025 को हुआ। इसके बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर (हिंदी ट्रांसलेटर) पद के लिए पीईटी/पीएसटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सूची चार जून 2026 को जारी की गई थी।

2724 अभ्यर्थियों ने भरी थी पदों की वरीयता चयन प्रक्रिया के तहत आयोग ने आठ से 11 सितंबर 2026 के बीच अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आप्शन-कम-प्रेफरेंस यानी पदों और विभागों की वरीयता मांगी थी। इस दौरान कुल 2724 अभ्यर्थियों ने अपनी वरीयताएं आनलाइन जमा कीं। इन्हीं अभ्यर्थियों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। अंतिम आवंटन में अभ्यर्थियों की मेरिट के साथ उनकी ओर से दिए गए विकल्पों को भी आधार बनाया गया है।