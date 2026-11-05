RRB Recruitment : रेलवे के जनसंपर्क विभाग समेत आइसोलेटेड श्रेणियों के 191 पदों पर आवेदन शुरू, अभ्यर्थी देर न करें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेल के जनसपंर्क विभाग यानी पीआर में काम करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने 'आइसोलेटेड श्रेणियों' के विभिन्न पदों के संक्षिप्त विज्ञापन (सीईएन नौ/2026) जारी कर दिया है। इसमें सबसे खास सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर का पद है, जो भविष्य में प्रमोट होकर पीआरओ यानी जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्य करेंगे।

आरआरबी के पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती में 191 पदों पर नियुक्तियां होंगी। अभ्यर्थी पांच नवंबर से आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन फार्म पांच नवंबर से भरा जा रहा है, इसे जमा करने की अंतिम तिथि चार दिसंबर है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, इन पदों के लिए पे-लेवल दो से लेकर लेवल सात तक का वेतनमान निर्धारित किया गया है।

आइसोलेटेड श्रेणी में कौन-कौन पद? रेलवे की आइसोलेटेड श्रेणी में सामान्य प्रशासनिक और तकनीकी संवर्ग से अलग विशिष्ट विशेषज्ञता वाले पद शामिल होते हैं। इसमें जूनियर ट्रांसलेटर (हिंदी)-आधिकारिक दस्तावेजों, परिपत्रों और पत्राचार का अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और राजभाषा कार्यान्वयन का कार्य देखते हैं।