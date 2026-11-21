राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूरा जोर पदों के विज्ञापन, परीक्षा कराने और उनके नतीजों को रिकार्ड समय में घोषित करने पर है। विज्ञापन संख्या 03/2026 बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टेटी) की लिखित परीक्षा तीन नवंबर 2026 को हुई।

परीक्षा परिणाम की घोषणा मात्र 17 दिन में कर दी गई। यह परीक्षा प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में दो पालियों में कराई गई थी। आयोग के सचिव संजय सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा थी। इनके नतीजे देर रात घोषित हो गए। प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच तक) के लिए परीक्षा में सम्मिलित कुल 50666 अभ्यर्थियों में से 15159 अभ्यर्थी तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ तक) के लिए परीक्षा में सम्मिलित कुल 43015 अभ्यर्थियों में से 23743 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा उत्तर्णी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया गया है।