त्योहारों पर घर जाना हुआ आसान: दक्षिण भारत व दिल्ली और ओडिशा के लिए तीन स्पेशल ट्रेनें चलेंगी; शेड्यूल्ड जारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दुर्गापूजा और दिवाली पर घर जाने वाले यात्रियों की लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने तीन विशेष गाड़ियों को हरी झंडी दी है। दक्षिण भारत, दिल्ली और ओडिशा को जोड़ने वाली ये ट्रेनें प्रयागराज मंडल के अलग-अलग स्टेशनों पर ठहरेंगी, जिससे पूर्वांचल, बिहार और झारखंड के यात्रियों को आरक्षित सीट का विकल्प मिलेगा।

रात 1:30 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी पोतनूर–बरौनी रूट पर तमिलनाडु से चलने वाली गाड़ी सं. 06139 शुक्रवार (16 अक्तूबर) को चलकर रविवार देर रात 01:30 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी। वापसी में 06140 सोमवार (19 अक्तूबर) रात 10:30 बजे छिवकी आकर दक्षिण भारत लौटेगी।

शाम 6:30 बजे सूबेदारगंज रुक कर मालदा टाउन जाएगी मालदा टाउन–शकूरबस्ती रूट पर पश्चिम बंगाल से दिल्ली रूट की गाड़ी सं. 03439 शनिवार तड़के 03:55 बजे सूबेदारगंज पहुंचेगी। वहीं वापसी गाड़ी (03440) शनिवार शाम 06:30 बजे सूबेदारगंज ठहराव लेकर मालदा टाउन जाएगी।