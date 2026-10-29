प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन को मिला सपा का साथ, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और MLC डॉ. मानसिंह यादव धरने पर बैठे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद-झांसी क्षेत्र से नवनिर्वाचित एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव व सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल गुरुवार को शिक्षा निदेशालय के गेट के सामने कई दिनों से धरना दे रहे प्रतियोगी छात्रों से मिलने पहुंचे। नेताओं ने बैठकर छात्रों की मांगों का समर्थन किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि यह सरकार धोखेबाज है, वादाखिलाफी इनके जेहन में है। बेरोजगार, किसान, नौजवान सहित समाज का हर वर्ग इस सरकार में परेशान हैं।

सरकार को छात्र, नौजवान, बेरोजगार, विरोधी बताया उल्लेखनीय है कि पीजीटी-टीजीटी में पुरानी नियमावली की मांग कर रहे छात्र प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय के गेट पर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। गुरुवार को छात्रों के बीच पहुंचे नवनिर्वाचित स्नातक एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव ने कहा कि मैंने जीत का माला पहनना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि आपके संघर्ष में पसीना बहाना ज्यादा उचित समझता हूं। कहा कि भाजपा कि डबल इंजन सरकार शिक्षा, शिक्षक, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, किसान विरोधी है। वादा किया कि वह हर संभव न्याय दिलाने के लिए संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। अपनी जीत के प्रति छात्रों, नौजवानों का आभार भी जताया।