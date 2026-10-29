इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रसंघ बहाली की मांग तेज, छात्रों ने निकाला मार्च व कुलपति को भेजा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर गुरुवार को दिशा छात्र संगठन समेत विभिन्न छात्र संगठनों के संयुक्त आह्वान पर मार्च निकाला गया। छात्रों ने छात्रसंघ भवन से कुलपति कार्यालय की ओर मार्च किया। बाद में डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंचकर सभा की। इसके बाद कुलपति को संबोधित ज्ञापन डीएसडब्ल्यू को सौंपा।

डीएसडब्ल्यू कार्यालय के समक्ष छात्रों की की सभा मार्च में शामिल होने के लिए सुबह 11 बजे से ही छात्र छात्रसंघ भवन पर जुटने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में छात्र एकत्रित हो गए और छात्रसंघ बहाली के समर्थन में नारे लगाते हुए आगे बढ़े। डीएसडब्ल्यू कार्यालय पहुंचने के बाद सभा आयोजित की गई। इसका संचालन दिशा छात्र संगठन की निधि ने किया।

छात्रसंघ छात्रों के न्यायपूर्ण संघर्षों का प्रभावी माध्यम सभा को संबोधित करते हुए दिशा छात्र संगठन के प्रियांशु ने कहा कि छात्रसंघ छात्रों के न्यायपूर्ण संघर्षों का एक प्रभावी माध्यम है। छात्रसंघ के जरिए विद्यार्थी विश्वविद्यालय की नीतियों और प्रशासनिक फैसलों में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकते हैं। आरोप लगाया कि वर्ष 2015 के बाद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे छात्रों का प्रतिनिधित्व प्रभावित हुआ है।