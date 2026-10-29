'पीडीए की एकजुटता की जीत', डॉ. मान सिंह, इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सपा के विजेता पहुंचे प्रयागराज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने वाले सपा के डॉ. मानसिंह यादव का गुरुवार को प्रयागराज आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत पर सपा नेतृत्व, पार्टी के कार्यकर्ताओं, स्नातक मतदाताओं के प्रति आभार जताया। कहा कि यह पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की एकजुटता की जीत है। पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग बड़ी संख्या में पार्टी से जुड़ रहे हैं। भाजपा द्वारा किए गए झूठे वादे को जनता ने करारा जवाब दिया है।

अखिलेश यादव के कार्यों को बताया डॉ. मान सिंह ने सिविल लाइंस में डॉ. राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगातार युवाओं, बेरोजगारों, शिक्षकों, शिक्षामित्रों, कर्मचारियों, आंगनबाड़ी,आशा बहुओं, रोजगार सेवकों, किसानों सहित आम आदमी के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया है।

बोले- भाजपा ने झूठे वादे और दावे किए प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि सत्ताधारी एभाजपा ने झूठे वादे और दावे कि। प्रतियोगी छात्रों , नौजवानों, जेनजी सहित आम आदमी के खिलाफ सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। आज पीडीए समाज तेजी से एकजुट हो रहा है। जिलाध्यक्ष अनिल यादव, महानगर अध्यक्ष इफ्तेखार हुसैन, महासचिव रविंद्र यादव ने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी और पूरे दमखम के साथ सरकार बनाएगी।