सपा नेता व पूर्व प्रधान की सरेशाम गोली मारकर हत्या, प्रयागराज में बाइक सवार तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में हंडिया थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम बड़ी वारदात हुई। बेखौफ बदमाशों ने समाजवादी पार्टी के जिला सचिव व पूर्व प्रधान पवन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने सरेराह हत्याकांड को अंजाम दिया, जिससे स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई।

कत्ल किसने और किस कारण से किया, यह साफ नहीं हो सका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्यारोपितों के बारे में पता लगा रही है। उधर, पवन की मौत से परिवार में मातम और करीबियों में गम व गुस्सा छा गया है।

बताया गया कि हंडिया थाना क्षेत्र के मुगराव गांव निवासी पूर्व प्रधान पवन यादव मंगलवार शाम पिलर नंबर 52 के पास कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान बाइक से तीन बदमाश वहां पहुंचे। दो ने हेलमेट लगा रखा था। एक बदमाश ने पवन यादव पर फायर झोंक दिया। पीठ में गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े तो हमलावर भाग निकले।