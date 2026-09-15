माफिया दिलीप मिश्रा की एक और प्रापर्टी की जाएगी कुर्क, गैंगेस्टर एक्ट के तहत प्रयागराज पुलिस का शिकंजा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया, हिस्ट्रीशीटर, पूर्व ब्लाक प्रमुख दिलीप मिश्रा की एक और प्रापर्टी कुर्क की जाएगी। गैंगेस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने यमुनापार में एक जमीन चिह्नित है, जिसकी कीमत लाखों रुपये बताई गई है। अब उसके संबंध में राजस्व विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। राजस्व रिपोर्ट के आधार पर पुलिस गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत प्रापर्टी को जब्त करने की कार्रवाई करेगी।

लवायन कला गांव निवासी माफिया दिलीप मिश्रा मौजूदा समय में फतेहगढ़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ औद्योगिक क्षेत्र थाने में गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया था, जिसकी विवेचना नैनी पुलिस कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि विवेचना के दौरान माफिया दिलीप मिश्रा की अपराध से अर्जित संपत्तियों के बारे में जांच की जा रही है। हाल ही में पता चला कि दिलीप मिश्रा ने यमुनापार में कुछ साल पहले एक जमीन ली थी, जो परिवार के सदस्य के नाम पर है। उस प्रापर्टी की वर्तमान कीमत लाखों रुपये है।