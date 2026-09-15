प्रयागराज के सिपाही की बलिया सड़क हादसे में मौत, घर लाया गया शव तो नम हो उठीं घरवालों की आंखें
प्रयागराज के होलागढ़ निवासी सिपाही परितोष मिश्रा की बलिया में सड़क हादसे में मौत हो गई। ड्यूटी से लौटते समय ...और पढ़ें
HighLights
होलागढ़ के दुबेपुर सुल्तानपुर अकबर गांव निवासी थे सिपाही परितोष मिश्रा
ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग बलिया में हुई थी, बांसडीह थाने में थे तैनात
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में होलागढ़ के दुबेपुर सुल्तानपुर अकबर गांव के रहने वाले सिपाही परितोष मिश्रा की बलिया में मौत हो गई। वह वहीं तैनात थे। 13 सितंबर की रात ड्यूटी से बांसडीह थाने आते समय हादसा हुआ। 14 सितंबर की देर रात शव बलिया से घर लाया गया। आज सुबह शृंगवेरपुर घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ।
होलागढ़ थाना क्षेत्र के दुबेपुर सुल्तानपुर अकबर गांव निवासी 26 वर्षीय परितोष मिश्रा पुत्र रमाकांत मिश्रा पुलिस विभाग में सिपाही थे। 2025 बैच के सिपाही परितोष की बलिया में ट्रेनिंग हुई और पहली पोस्टिंग भी वहीं मिलीं। बांसडीह थाने में वह तैनात थे। रविवार रात वह ड्यूटी पर तेनात थे। देर रात तक वापस थाने नहीं लौटने पर साथी पुलिसकर्मियों ने 14 सितंबर की सुबह करीब छह बजे उन्हें फोन किया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था।
इसके बाद खोजबीन शुरू हुई तो थाने आने वाली सड़क के किनारे तालाब में परितोष का शव पानी में उतराता मिला। पुलिसकर्मियों ने शव को बाहर निकलवाया। तालाब में परितोष की बाइक को तलाशा गया तो वह मिल गई। पुलिस अधिकारियों ने परितोष के घरवालों को घटना की जानकारी दी।
परिवार के लोग बलिया पहुंचे तो बताया गया कि देर रात ड्यूटी से थाने लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दिया, जिस कारण घटना हुई। हालांकि, जांच की जा रही है। सोमवार देर रात परितोष का शव घर लाया गया।
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