नोएडा श्रमिक आंदोलन में हिंसा पर दर्ज केस में पत्रकार सत्यम वर्मा को इलाहाबाद HC से मिली जमानत, जेल से बाहर क्यों नहीं आएंगे?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा मजदूर आंदोलन में हिंसा से जुड़े एक केस में लखनऊ निवासी पत्रकार सत्यम वर्मा को पैरिटी ( समानता के अधिकार) पर जमानत दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकलपीठ ने कहा कि इसी केस में सह-अभियुक्त शिव कुमार को 23 जून को जमानत मिल चुकी है, जबकि एफआईआर भीड़ के खिलाफ है।

13 मई से एनएसए लगा है वैसे जमानत अर्जी स्वीकार किए जाने के बावजूद सत्यम वर्मा जेल से बाहर नहीं आएंगे। उन पर कुल 11 एफआईआर दर्ज है। साथ ही 13 मई से एनएसए लगा है। उन्हें 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने 10 अप्रैल से चल रहे वेतन वृद्धि आंदोलन में हिंसा भड़काई।