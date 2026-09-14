संभल शिक्षक निलंबन मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिनों में जांच पूरी करने के दिए निर्देश, निलंबन पर लगाई रोक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्कूल में छात्रों से इस्लामी प्रार्थना कराने और इससे मत से जुड़े रंग के वस्त्र पहनाने के आरोप में निलंबित संभल के शिक्षक मोहम्मद अनजर अहमद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दी है। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने विभागीय जांच पूरी होने तक निलंबन आदेश को स्थगित रखने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने अधिकारियों को जांच कानून के अनुसार जल्द से जल्द, बेहतर होगा कि 15 दिन में पूरी करने को कहा है। संभल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 10 मई को शिक्षक को निलंबित किया था। उस समय वह प्रभारी प्रधानाध्यापक थे। आरोप था कि विद्यालय में छात्र इस्लामी प्रार्थना करते और ऐसी कपड़े पहनते थे, जिससे वे विशेष समुदाय से संबंधित प्रतीत होते थे।

शिक्षक ने निलंबन को चुनौती देते हुए कहा कि जिस अवधि की घटना बताई गई है, उस दौरान वह स्वीकृत मेडिकल अवकाश पर थे और अस्पताल में भर्ती थे। इसलिए घटना के समय विद्यालय में उनकी मौजूदगी नहीं थी। सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए रिकार्ड के आधार पर शिक्षक के प्रार्थना के दौरान मौजूद होने की बात कही।