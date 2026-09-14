प्रयागराज में 16 सितंबर से बदलेगा मौसम, एक हफ्ते नहीं होगी बारिश; धूप बढ़ाएगी पारा और उमस करेगी बेहाल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज में मौसम ने एक बार फिर करवट लेनी शुरू कर दी है। पिछले तीन दिनों से बारिश का जोर थम गया है और आसमान में बादलों के बीच धूप का असर बढ़ने लगा है। यदा-कदा फुहारें पड़ रही हैं। अगले सात दिनों में भी बारिश की संभावना कम है। ऐसे में 16 सितंबर से धूप और तेज होने के साथ तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं।

सोमवार को प्रयागराज का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक रहा।

अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहने के बावजूद वातावरण में नमी अधिक होने से लोगों को उमस परेशान करती रही।

सुबह 89 प्रतिशत आर्द्रता दर्ज की गई, जो शाम घटकर भी 72 प्रतिशत रही। यही अधिक नमी धूप निकलने के बाद उमस बढ़ा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बादलों के बीच धूप निकलने और हवा में नमी अधिक रहने की स्थिति में तापमान के साथ गर्मी का एहसास भी बढ़ जाता है।