रेलवे ट्रैकमेन कर्मचारियों को मिलेगा 2017 से साइकिल भत्ते का एरियर, NCR के प्रयागराज मंडल में आदेश जारी
उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में ट्रैकमेन कर्मचारियों को जुलाई 2017 से बकाया साइकिल अनुरक्षण भत्ता (एरियर) मिलेगा। यह ...और पढ़ें
HighLights
एआइआरटीयू व सहायक श्रम आयुक्त के पत्रों को संज्ञान में लेकर प्रशासन का निर्णय
सहायक कार्मिक अधिकारी रुपेश कुमार सुमन ने 10 सितंबर को आदेश जारी किया
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के प्रयागराज मंडल में काम करने वाले ट्रैकमेन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मंडल प्रशासन ने सभी पात्र ट्रैकमैनों को जुलाई 2017 से बकाया ‘साइकिल अनुरक्षण भत्ता’ (एरियर) देने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज मंडल के कार्मिक विभाग के अनुसार पात्र ट्रैकमेन को जून 2025 से इस भत्ते का नियमित भुगतान पहले ही किया जा रहा है। हालांकि, नियमों के तहत यह भत्ता जुलाई 2017 से ही देय था। कर्मचारी संगठन (एआइआरटीयू) और सहायक श्रम आयुक्त के पत्रों को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने अब बकाया एरियर देने का फैसला किया है।
सहायक कार्मिक अधिकारी रुपेश कुमार सुमन ने 10 सितंबर को यह आदेश जारी किया है। इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग (पूर्व व पश्चिम) के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जुलाई 2017 से कर्मचारियों की पात्रता की जांच करें। जांच पूरी होते ही सभी पात्र कर्मियों को नियमानुसार एरियर का भुगतान कर दिया जाएगा।
प्रशासन ने की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय और मुख्यालय को भी भेजने को कहा है। इसी क्रम में देश के अन्य जोनों में भी साइकिल भत्ते का एरियर दिये जाने का आदेश अब क्रमवार रूप से जारी किया जा रहा है।
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