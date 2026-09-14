जनगणना 2027 : कितनी भाषाओं का है ज्ञान और क्यों बदला स्थान? जैसे प्रश्नों की जानकारी आपको देनी होनी
जनगणना 2027 के दूसरे चरण में आपसे भाषा ज्ञान, निवास स्थान बदलने का कारण और बच्चों से संबंधित 40 तरह ...और पढ़ें
HighLights
प्रगणक घर-घर पहुंचेंगे, परिवार के हर सदस्य से सभी प्रश्नों के जवाब मांगेंगे
जनगणना के दूसरे चरण में जन-जन से पूछे जाएंगे 40 तरह के सवाल
16 नवंबर से शुरू होगा दूसरा चरण, सबसे पहले स्वगणना होगी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मातृभाषा हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाएं जानतें हैं? क्या आपने निवास स्थान बदला है? अगर, बदला है तो उसका कारण क्या रहा? नवंबर से शुरू होने जा रही जनगणना-2027 के दूसरे चरण में कुछ इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाइए। क्योंकि, इन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं, यह पूरी तरह से गोपनीय रहेंगे।
एक दिसंबर से होगी जनगणना
जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 16 नवंबर से होगी। सबसे पहले स्वगणना होगी। इसके बाद एक दिसंबर से जनगणना। इसमें प्रगणक सवालों की एक सूची लेकर घर-घर पहुंचेंगे। परिवार के हर सदस्य से एक-एक कर सभी प्रश्नों के जवाब मांगेंगे। जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों की सीमा पहले से ही तय कर दी गई है। इसमें 40 तरह के प्रश्नों को रखा गया है। परिवार के नाम, पता, माता-पिता का विवरण, मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि और वैवाहिक जैसे सामान्य सवालों के साथ भाषाई ज्ञान की जानकारी भी प्रगणकों द्वारा मांगी जाएगी।
यह जानकारी भी प्रगणकों को देनी होगी
शिक्षा का उच्चतम स्तर, उद्योग और व्यापार का स्वरूप, कर्मचारी हैं तो उसका वर्ग, कार्यस्थल तक की यात्रा सहित अन्य जानकारियां भी प्रगणक लोगों से लेंगे। इसके अलावा कहां जन्म हुआ, इससे पहले कहां रहते थे, स्थान क्यों बदला, मौजूदा निवास स्थान पर कब से रह रहे हैं, स्थायी निवास कहां है, जनगणना में यह जानकारी भी लोगों को देनी होगी।
एक साल में कितने हुए बच्चे...यह भी बताएं
जनगणना में बच्चों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी जुटाई जा रही है। जैसे- मौजूदा समय जीवित बच्चे, कभी भी जीवित पैदा हुए बच्चे और पिछले एक साल में जीवित जन्म लेने वाले बच्चे की जानकारी भी प्रगणकों द्वारा ली जाएगी। यह सवाल सिर्फ विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और संबंध विच्छेदित महिला के लिए होंगे।
कोविड से सुरक्षा पर भी प्रश्न
जनगणना में कोविड से सुरक्षा को लेकर भी एक प्रश्न होगा। पूछा जाएगा कि कोविड-19 से बचाव का टीका कहां लगवाया था। इसके अलावा कितने बैंक खाते हैं, यह भी जानकारी प्रगणक लोगों से लेंगे। साक्षरता के साथ डिजिटल साक्षरता पर भी सवाल किया जाएगा।
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