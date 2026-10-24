Sharad Purnima 2026 : 16 कलाओं वाले चंद्रमा की किरणें देंगी आरोग्य, खुले आसमान के नीचे खीर रखने व खाने से 'अमृत' जैसा लाभ

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Sharad Purnima 2026 शरद पूर्णिमा कल रविवार 25 अक्टूबर को है। इसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और घरों में प्रवेश करती हैं। सफेद वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन शुभ होता है। कई साधक रात भर जागकर (कोजागरी) विधिपूर्वक पूजन करते हैं।

शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, ऐसे में रात में खुले आसमान के नीचे दूध-चावल से बनी खीर रखने की परंपरा है। मान्यता है इससे खीर में चंद्रमा की किरणों से अमृत टपकता है और खीर औषधीय गुणों से युक्त हो जाती है। झूंसी स्थित श्री स्वामी नरोत्तमानन्द गिरि वेद विद्यालय में छात्रों को इस परंपरा और पर्व की जानकारी दी गई। चंद्रमा पूजन और खीर की परंपरा से भी जोड़ा गया। सभी ने 16 कलाओं वाले चंद्रमा की किरणों से आरोग्य और माता लक्ष्मी से समृद्धि का आशीर्वाद मांगा।

आचार्य ब्रजमोहन पांडेय ने बताया कि केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है। धार्मिक व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसी रात वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं।

उन्होंने बताया कि श्रीकृष्ण ने गीता के पुरुषोत्तम योग के 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः৷৷” अर्थात मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणीयों को धारण करता हूं और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणीयों का पोषण करता हूं। सामवेद में भी इसे लेकर कई महत्वपूर्ण चीजें उल्लेखित हैं।