सपा ने शुरू किया 'लोकतंत्र बचाओ सप्ताह' और 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान, प्रयागराज में जुटे नेतागण
सपा ने प्रयागराज में 'लोकतंत्र बचाओ सप्ताह' और 'वोट बचाओ-देश बचाओ' अभियान शुरू किया है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। ...और पढ़ें
HighLights
'वोट बचाओ-देश बचाओ' मार्च एवं जनजागरण कार्यक्रम 8 अक्टूबर तक होंगे
सपा नेता बोले- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाना आदि इसका उद्देश्य
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। समाजवादी पार्टी (सपा) ने शुक्रवार से 'लोकतंत्र बचाओ सप्ताह' का आगाज किया। यह अभियान आठ अक्टूबर तक चलेगा। इस जन-आंदोलन के तहत 'वोट बचाओ-देश बचाओ' मार्च एवं जनजागरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर समाजवादी पार्टी की शुक्रवार को सिविल लाइंस में प्रेसवार्ता हुई।
अभियान का क्या उद्देश्य?
जिलाध्यक्ष अनिल यादव, महानगर अध्यक्ष इफ्तेखार हुसैन, महासचिव रविंद्र यादव ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय निर्वाचन आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर सत्ता पक्ष द्वारा किए जा रहे संस्थागत कब्जे को रोकना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना, उन पर कानूनी मुकदमा चलाना और उनकी त्वरित गिरफ्तारी की मांग करना है।
कल सभी विधानसभाओं में बैठक होगी
सपा नेता बोले की पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हो रही 'वोट चोरी' तथा जन-जनादेश के हनन के विरुद्ध इस संघर्ष को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विधायक विजमा यादव, गीता शास्त्री और संदीप पटेल ने कहा कि अभियान के दूसरे दिन यानी 3 अक्टूबर को सभी विधानसभाओं में संगठनात्मक बैठक आयोजित की जाएंगी, ताकि आगामी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट कर भविष्य की रणनीति तय की जा सके।
8 अक्टूबर को पुतला दहन होगा
अभियान के तीसरे दिन 4 अक्टूबर को पार्टी द्वारा जिला स्तर पर एक विशाल एवं शांतिपूर्ण "वोट बचाओ-देश बचाओ मार्च का आयोजन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतले के दहन के साथ ही 8 अक्टूबर को इस चरण के विरोध प्रदर्शन का समापन किया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ नेता अमरनाथ मौर्या, प्रवक्ता दान बहादुर मधुर, सचिन श्रीवास्तव, मोहम्मद शारिक, आरएन यादव, जगदीश यादव, दिनेश यादव आदि रहे।
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