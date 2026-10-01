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स्वामी रामभद्राचार्य के विरुद्ध परिवाद प्रयागराज जिला अदालत में दाखिल, FIR दर्ज करने की मांग की गई

By tara chand Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Thu, 01 Oct 2026 03:45 PM (GMT+05:30)

स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ प्रयागराज जिला अदालत में ब्राह्मणों की उपजातियों पर टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग ...और पढ़ें

स्वामी रामभद्राचार्य। जागरण आर्काइव

स्वामी रामभद्राचार्य। जागरण आर्काइव

HighLights

  1. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आठ ने सुनवाई की, रामभद्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

  2. परिवाद में कहा गया है कि रामभद्राचार्य के द्वारा ब्राह्मण की उप जातियां पर टिप्पणी की गई थी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्वामी रामभद्राचार्य के विरुद्ध जिला अदालत में परिवाद दाखिल करके एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आठ ने दाखिल परिवाद पर सुनवाई करते हुए रामभद्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जिला अदालत में दाखिल परिवाद में कहा गया है कि रामभद्राचार्य के द्वारा ब्राह्मण की उप जातियां पर टिप्पणी की गई थी, उन्हें कुलीन और नीच ब्राह्मण बताया गया था।

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