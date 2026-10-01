स्वामी रामभद्राचार्य के विरुद्ध परिवाद प्रयागराज जिला अदालत में दाखिल, FIR दर्ज करने की मांग की गई
स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ प्रयागराज जिला अदालत में ब्राह्मणों की उपजातियों पर टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग ...और पढ़ें
HighLights
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आठ ने सुनवाई की, रामभद्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
परिवाद में कहा गया है कि रामभद्राचार्य के द्वारा ब्राह्मण की उप जातियां पर टिप्पणी की गई थी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्वामी रामभद्राचार्य के विरुद्ध जिला अदालत में परिवाद दाखिल करके एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आठ ने दाखिल परिवाद पर सुनवाई करते हुए रामभद्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जिला अदालत में दाखिल परिवाद में कहा गया है कि रामभद्राचार्य के द्वारा ब्राह्मण की उप जातियां पर टिप्पणी की गई थी, उन्हें कुलीन और नीच ब्राह्मण बताया गया था।
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