स्वामी रामभद्राचार्य के विरुद्ध परिवाद प्रयागराज जिला अदालत में दाखिल, FIR दर्ज करने की मांग की गई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्वामी रामभद्राचार्य के विरुद्ध जिला अदालत में परिवाद दाखिल करके एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आठ ने दाखिल परिवाद पर सुनवाई करते हुए रामभद्राचार्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।