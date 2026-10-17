रेलवे ने बढ़ाईं टेक्नीशियन ग्रेड-तीन के पदों की संख्या, अब 7002 पदों पर होगी भर्ती; अभ्यर्थियों को राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन भर्ती 2026 में पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। जोनल रेलवे से प्राप्त अतिरिक्त मांग की समीक्षा के बाद टेक्नीशियन ग्रेड-तीन के कुल पदों को 6,234 से बढ़ाकर अब 7,002 कर दिया गया है।

6,234 पदों पर भर्ती निकाली थी टेक्नीशियन ग्रेड-तीन के अंतर्गत कैटिगरी संख्या पांच, 12 और 15 में यह बढ़ोतरी की गई है। इसमें वेल्डर (ओएल), कैरिज एंड वैगन और फिटर (ओएल) के पद शामिल हैं। 30 जून 2026 को जारी विज्ञापन में टेक्नीशियन ग्रेड-एक (सिग्नल) के 323 और टेक्नीशियन ग्रेड-तीन के 6,234 पदों पर भर्ती निकाली थी।