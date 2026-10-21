रेलवे में स्टेशन मास्टर के 1250 पदों पर भर्ती की तैयारी, 27 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन संख्या 08/2026) का सांकेतिक नोटिस जारी किया है। इसके तहत देश भर के विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों में स्टेशन मास्टर के लगभग 1250 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर केवल ऑनलाइन माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।

25 नवंबर तक मिलेंगे आवेदन के अवसर

जारी सांकेतिक कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की संभावित शुरुआत 27 अक्टूबर 2026 से होगी। वहीं, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक (संभावित) तय की गई है। यह पद 7वें वेतन आयोग के तहत पे-लेवल छह का है।

उम्र सीमा और पात्रता का निर्धारण

बोर्ड के अनुसार, अभ्यर्थियों की आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सीय मानक (मेडिकल स्टैंडर्ड) की विस्तृत शर्तें जल्द ही जारी होने वाले विस्तृत भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट की जाएंगी।