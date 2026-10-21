ट्रेन या स्टेशन पर मोबाइल स्पीकर पर गाना बजाया... या की तेज बात, तो 1000 रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की कैद

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रा के दौरान मोबाइल के लाउडस्पीकर पर गाने-वीडियो चलाने अथवा ऊंची आवाज में बात कर अन्य यात्रियों की शांति में खलल डालने वालों पर रेलवे सख्त रुख अपनाने जा रहा है।

ट्रेनों और स्टेशन परिसर में ऐसा करने पर रेलवे अधिनियम की धारा-145 के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की कैद हो सकती है। दक्षिण रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के अनुमोदन से जारी निर्देश की प्रति रेलवे बोर्ड के पैसेंजर मार्केटिंग निदेशक को भी भेजी गई है, जिसके बाद इसे देश भर के सभी रेल मंडलों में प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी है।

दंडनीय न्यूसेंस स्मार्ट फोन और सस्ते इंटरनेट के विस्तार के बाद से सार्वजनिक स्थानों व आरक्षित कोचों (विशेषकर एसी डिब्बों) में तेज आवाज में वीडियो या संगीत चलाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। इससे अन्य यात्रियों की निजता और आराम में सीधा दखल पड़ता है। जन विश्वास अधिनियम की संशोधित धारा में इसे दंडनीय न्यूसेंस माना गया है।

बार-बार मना करने के बावजूद उल्लंघन जारी रखने पर यात्री को ट्रेन से उतारा जा सकता है, उसका टिकट जब्त किया जा सकता है और न्यायालय द्वारा 5,000 रुपये तक का अर्थदंड या कारावास भी सुनाया जा सकता है। नए निर्देशों के अनुसार टिकट परीक्षक (टीटीई) या उससे ऊपर के सक्षम वाणिज्यिक अधिकारी मौके पर ही यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगा सकेंगे।