फिरोजाबाद में लाउडस्पीकर विवाद ने ली मासूम बच्ची की जान, नवरात्र में हुआ झगड़ा

जागरण संवाददााता, फिरोजाबाद। नवरात्र में लाउडस्पीकर पर मातारानी के भजन बजाने को लेकर हुए झगड़े ने ढाई माह की मासूम बच्ची की जान ले ली। घटना मखक्नपुर के गांव नगला तुरकिया में हुई। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है।

मक्खनपुर कस्बा के नगला तुरकिया निवासी राहुल ने नवरात्र में घर में माता रानी की मूर्ति स्थापित की है। गुरुवार दोपहर 12 बजे माता रानी के भजन लाउडस्पीकर से बज रहे थे, इसको पड़ोस में रहने वाले बंटू ने विरोध किया और लाउडस्पीकर बंद करने के लिए कहा। इसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। आरोपित ने राहुल की पत्नी मधु को धक्का दे दिया।