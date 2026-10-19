रेलवे जेई भर्ती: RRB ने परीक्षा शहर की पर्ची जारी की, 4029 पदों पर नियुक्ति होगी; महत्वपूर्ण विवरण यहां देखें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर (जेई), डिपो सामग्री अधीक्षक तथा रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक के कुल 4,029 पदों पर भर्ती के लिए प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है। इस भर्ती 2026 के तहत आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत 341 पद शामिल हैं।

प्रयागराज बोर्ड से चयनित होने वाले अभ्यर्थी उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे के विभिन्न मंडलों तथा रेलवे कार्यशालाओं में अपनी सेवाएं देंगे। परीक्षा का आयोजन 27 और 28 अक्टूबर को किया जाएगा। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं, जबकि ई-काल लेटर परीक्षा तिथि से चार दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे।