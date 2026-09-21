RRB ALP Recruitment 2026 : सहायक लोको पायलटों की बंपर भर्ती, 11000 पदों के लिए पहले चरण की परीक्षा तिथि घोषित
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट (एएलपी) भर्ती 2026 के लिए प्रथम चरण की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर ...और पढ़ें
HighLights
तीन से पांच नवंबर तक होगी पहले चरण की परीक्षा
देश भर में 11 हजार से अधिक पदों पर होगा चयन
आरआरबी प्रयागराज 610 पदों पूरी करेगी भर्ती प्रक्रिय
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। RRB ALP Recruitment 2026 रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सहायक लोको पायलट (एएलपी भर्ती-2026) भर्ती के प्रथम चरण (सीबीटी-एक) की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा तीन से पांच नवंबर के बीच होगी। कुल 11,127 पद भरे जाएंगे। इसमें आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत 610 पद शामिल हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई से 14 जून तक लिए गए थे।
पांच चरणों में होगी चयन प्रक्रिया
अभ्यर्थियों का चयन मुख्य रूप से पांच चरणों में पूरा होगा। दो चरण में कंप्यूटर आधारित टेस्ट
होगा फिर साइको, दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण । प्रारंभिक चरण (सीबीटी-एक) में उम्मीदवारों से वस्तुनिष्ठ प्रकार (एमसीक्यू) के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति (रीजनिंग), सामान्य विज्ञान और सामान्य जागरूकता/करेंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न शामिल होंगे।
सीबीटी-2 दो भागों में होगा
यह चरण केवल अगले चरण के लिए शार्टलिस्ट करने हेतु अर्हक (क्वालीफाइंग) प्रकृति का होता है। सीबीटी-2 दो भागों में होगा। पहले भाग में 175 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके जरिए मेरिट निर्धारित होगी। भाग दो संबंधित ट्रेड का होगा जिसमें 75 प्रश्न पूंछे जाएंगे, यह भी क्वालिफाइंग होगा, लेकिन 35 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है।
शहर-तिथि परीक्षा से 10 दिन पूर्व जारी होगी
RRB ALP Recruitment 2026 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को भारतीय रेलवे में 'सहायक लोको पायलट' के रूप में नियुक्त किया जाएगा। उनका मुख्य कार्य मुख्य लोको पायलट (ट्रेन चालक) की सहायता करना, ट्रेन के संचालन में सिग्नल और गति पर नजर रखना, तकनीकी जांच सुनिश्चित करना और यात्रियों व माल की सुरक्षित आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होगा। परीक्षा शहर और तिथि की जानकारी परीक्षा से 10 दिन पूर्व जारी होगी, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा से चार दिन पहले डाउनलोड किए जा सकेंगे।
यह भी पढ़ें- RRB NTPC Graduate Bharti : 5810 पदों पर नियुक्ति का इंतजार खत्म, कैंडिडेट लॉगिन विंडो सक्रिय; परीक्षा विवरण देखें
यह भी पढ़ें- यूपी शिक्षक भर्ती पैनल जारी, चयन से कठिन कार्यभार ग्रहण करने की राह, मुख्यमंत्री देंगे नियुक्ति पत्र