RRB NTPC Graduate Bharti : 5810 पदों पर नियुक्ति का इंतजार खत्म, कैंडिडेट लॉगिन विंडो सक्रिय; परीक्षा विवरण देखें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Railway NTPC Graduate Recruitment रेल भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (NTPC) के स्नातक स्तरीय पदों के लिए ‘कैंडिडेट लॉगिन’ पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। अधिसूचना के जारी होने के बाद से ही लाखों युवा परीक्षा कार्यक्रम और चयन प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी परीक्षा स्थिति, शहर की जानकारी (एग्जाम सिटी स्लिप) और आगे के चरणों से जुड़े जरूरी विवरण देख सकते हैं।

कुल पद और प्रमुख श्रेणियां इस भर्ती अभियान के तहत भारतीय रेल के विभिन्न जोनों में कुल 5,810 पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। यह भर्ती पूरी तरह से स्नातक (ग्रेजुएट) उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए है। इसमें प्रमुख रूप से स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर (पूर्व में गुड्स गार्ड), मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक (CCTS), सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, जूनियर लेखा सहायक सह टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे अहम पद शामिल हैं। इन पदों पर सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल 4, 5 और 6 के तहत आकर्षक वेतन और रेलवे की सुविधाएं मिलती हैं।

चयनित होने के बाद क्या काम करेंगे कर्मचारी? एनटीपीसी ग्रेजुएट कैडर के कर्मचारी भारतीय रेलवे के संचालन, प्रशासन और वाणिज्यिक कार्यों की रीढ़ होते हैं।



स्टेशन मास्टर (Station Master): पूरे रेलवे स्टेशन का प्रबंधन, ट्रेनों का सुरक्षित व समय पर संचालन, सिग्नलों की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं का सीधा प्रभार इन्हीं के पास होता है।



गुड्स ट्रेन मैनेजर (Goods Train Manager): मालगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन, लोडिंग-अनलोडिंग के समय डिब्बों की जांच और ट्रेन के सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं।



मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक (CCTS): टिकट बुकिंग काउंटरों, पार्सल ऑफिस और चेकिंग स्टाफ का पर्यवेक्षण करते हैं तथा रेलवे के राजस्व व टिकट व्यवस्था को सुचारू रखते हैं।



सीनियर क्लर्क व जूनियर लेखा सहायक सह टाइपिस्ट: विभिन्न मंडलों और क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशासनिक फाइलों, बजट, लेखा-जोखा (अकाउंट्स), बिलिंग और कर्मचारियों के डेटा प्रबंधन का काम संभालते हैं।

परीक्षा प्रक्रिया और शेड्यूल RRB NTPC Graduate Recruitment चयन प्रक्रिया बहु-चरणीय होती है, जिसमें पहले चरण का कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-1), दूसरे चरण का सीबीटी (CBT-2), पद के अनुसार टाइपिंग स्किल टेस्ट अथवा कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT), और अंत में दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल परीक्षण शामिल है। आरआरबी के तय कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण की सीबीटी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिसके लिए परीक्षा शहर की पर्ची परीक्षा से 10 दिन पहले और एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी किए जाते हैं। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है।

पोर्टल पर लॉगिन और तकनीकी सहायता अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया है, तो वह वेबसाइट पर दिए गए विकल्प या अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर आए संदेश की मदद से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही, बोर्ड ने किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान हेतु हेल्पडेस्क नंबर 91 7996347666 जारी किया है, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच संपर्क किया जा सकता है। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनाधिकृत स्रोत या अफवाह से बचें और केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा करें।

परीक्षा शेड्यूल व CBT-2 शॉर्टलिस्टिंग की स्थिति प्रथम चरण (CBT-1) परीक्षा: 16 मार्च से 27 मार्च के बीच विभिन्न चरणों में आयोजित की गई।

द्वितीय चरण (CBT-2) परीक्षा: प्रथम चरण में सफल अभ्यर्थियों के लिए CBT-2 परीक्षा 10 जुलाई को कराई गई।

दूसरे चरण के लिए चयनित अभ्यर्थी: रेलवे भर्ती बोर्ड के 1:15/1:20 के शॉर्टलिस्टिंग अनुपात के तहत कुल 5,810 पदों के मुकाबले लगभग 87,000 से अधिक अभ्यर्थी दूसरे चरण (CBT-2) के लिए पात्र घोषित किए गए थे। अगला चरण (CBAT / टाइपिंग टेस्ट): CBT-2 में सफल उम्मीदवारों के लिए पद के अनुसार कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT - स्टेशन मास्टर हेतु) और टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) की प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। एडमिट कार्ड व सिटी स्लिप: परीक्षा केंद्र शहर की जानकारी परीक्षा से 10 दिन पूर्व तथा ई-कॉल लेटर 4 दिन पूर्व कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल पर जारी किए जाते हैं। अगले चरण की परीक्षाएं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल (CEN - 06/2025) भर्ती के तहत CBT-1 और CBT-2 की मुख्य लिखित परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अब उम्मीदवारों के पदों के अनुसार अगले चरण की कौशल एवं अभिरुचि परीक्षाएं (Skill/Aptitude Tests) होंगी।



टाइपिंग स्किल टेस्ट इन पदों के लिए: सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट और जूनियर लेखा सहायक सह टाइपिस्ट जैसे क्लेरिकल पदों के लिए।