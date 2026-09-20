प्रयागराज के सिक्स लेन पुल पर शहर की ओर लगेगा साउंड बैरियर, बस्ती के लोगों को वाहनों की आवाज परेशान नहीं करेगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगा पर बन रहे सिक्स लेन पुल पर नवंबर से वाहनों का आवागमन शुरू होने की तैयारी है। पुल पर वाहनों की आवाज से म्योराबाद और बेली क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए शहर की ओर साउंड बैरियर लगाया जाएगा। कलश चौराहा के पास से दोनों लेन में करीब 1800 मीटर लंबाई में साउंड बैरियर लगाने की योजना है। इस पर लगभग दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से बन रहे इस महत्वपूर्ण पुल का निर्माण फरवरी 2021 में शुरू हुआ था। करीब 9.800 किलोमीटर लंबे पुल के लिए 67 पिलर तैयार किए गए हैं। परियोजना पर 1947 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जा रही है। पुल के चालू होने के बाद शहर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।