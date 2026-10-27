सहायक लोको पायलट भर्ती 2025 : सीबीएटी के लिए ई-काल लेटर जारी, RRB ने परीक्षा तिथि घोषित की

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने सहायक लोको पायलट (एएलपी) भर्ती (सीईएन एक/2025) के कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) के लिए ई-काल लेटर डाउनलोड करने का लिंक जारी कर दिया है। सीबीटी-दो परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 30 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

9,970 पदों पर भर्ती होगी सीबीटी-टू परीक्षा में कुल 4,453 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। अब ये सभी सफल उम्मीदवार 30 अक्टूबर को होने वाले सीबीएटी (साइको टेस्ट) में शामिल होंगे। देशभर के जोनल रेलवे में सहायक लोको पायलट के कुल 9,970 पदों पर भर्ती के लिए 12 अप्रैल 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी।

आरआरबी प्रयागराज में 508 पद इस भर्ती अभियान के तहत आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के लिए 508 पद और उत्तर रेलवे (एनआर) के लिए 80 पद शामिल हैं। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे बिना अंतिम समय का इंतजार किए समय रहते अपना ई-काल लेटर डाउनलोड कर लें।