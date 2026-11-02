यूपी में RPF और RPSF ग्रुप 'सी' के जवानों को मिलेगा दीपावली गिफ्ट, 30 दिन के बोनस का एलान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) के ग्रुप 'सी' संवर्ग के जवानों व कर्मियों को 30 दिन के वेतन के समतुल्य तदर्थ (एड-हॉक) बोनस मिलेगा। जवान चाहे वर्दीधारी सेवा में तैनात हों या बिना वर्दी (सिविल/मिनिस्ट्रियल) ड्यूटी पर हों, और उनकी तैनाती देश के किसी भी हिस्से या रेल मंडल में हो, सभी को इसका लाभ मिलेगा।

बोनस गणना अधिकतम मासिक परिलब्धि (सीलिंग) 7,000 रुपये निर्धारित है। एक माह के 30.4 औसत दिनों के आधार पर 30 दिन के बोनस के रूप में जवान को 6,908 रुपये मिलेंगे। इसमें वे जवान पात्र माने जाएंगे, जो 31 मार्च 2026 तक सेवा में मौजूद रहे हों और जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी की हो।