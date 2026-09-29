रेलवे भर्ती परीक्षाओं की शुल्क वापसी की अंतिम तिथि तीन अक्टूबर तक बढ़ा दी गई, अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। गलत या अपूर्ण बैंक खाते के विवरण और तकनीकी कारणों से जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क वापस नहीं हो सका था, वह अब तीन अक्टूबर की रात 11:55 बजे तक अपना सही बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। पहले इसके लिए 28 सितंबर की समय-सीमा तय की गई थी।

आरआरबी ने वर्ष 2024 और 2025 की परीक्षाओं (विज्ञापन संख्या 09/2025 को छोड़कर) के अधिकांश अभ्यर्थियों की फीस लौटा दी है। जिन अभ्यर्थियों का लेनदेन विफल रहा, वे आधिकारिक पोर्टल https://www.rrbapply.gov.in पर लागइन करके अपने आधार से जुड़े सक्रिय बैंक खाते की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि फीस वापसी का यह अंतिम अवसर है। इसके बाद किसी भी संशोधन या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। रिफंड का लाभ केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा।