प्रयागराज के झूंसी में बनेगी अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी, 75 एकड़ जमीन पर होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। धर्म और अध्यात्म की नगरी तीर्थराज प्रयागराज में अब आध्यात्मिक शिक्षा को नई पहचान देने की तैयारी शुरू हो गई है। झूंसी में 75 एकड़ क्षेत्रफल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और आध्यात्मिक केंद्र विकसित करने के लिए जमीन का सर्वे कराया जाने लगा है।

विश्वविद्यालय के निर्माण से प्रयागराज में देश-विदेश के विद्यार्थियों और अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए शिक्षा एवं शोध का नया केंद्र विकसित होने की उम्मीद है। नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र झूंसी में बड़ी मात्रा में भूमि उपलब्ध है। इस संबंध में नगर निगम सदन में संकल्प भी पास किया जा चुका है। सर्वे में जमीन की उपलब्धता, पहुंच मार्ग और अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थिति देखी गई है। भूमि चिह्नित होने के बाद परियोजना के अगले चरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

विदेशों से भी आएंगे विद्यार्थी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में शिक्षा, साधना, योग, ध्यान और भारतीय दर्शन से जुड़े विषयों पर अध्ययन एवं शोध की सुविधाएं विकसित किए जाने की योजना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनने पर यहां देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही विदेशों से भी विद्यार्थी और अध्यात्म के जिज्ञासु पहुंच सकते हैं।

महापौर गणेश केसरवानी ने बताया कि झूंसी में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के लिए 75 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम स्तर से काम किया जा रहा है। स्थल का सर्वे पूरा होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।