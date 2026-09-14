'पत्नी को नैनी पुल पसंद है...यमुना में कूद रहा हूं', डायरी में लिखकर जौनपुर के युवक ने लगाई छलांग; जल पुलिस ने बचाया
जौनपुर के एक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद प्रयागराज में नैनी पुल से यमुना में छलांग लगा दी। ...और पढ़ें
HighLights
बैग में मिली डायरी में लिख शब्दों को पढ़कर पुलिस भी अचंभित रह गई
प्रयागराज में नए यमुना से मुंगरा बादशाहपुर का युवक पानी में कूदा था
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। वह आया था जान देने के इरादे से, लेकिन जल पुलिस ने बचा लिया। बैग में मिली डायरी पढ़कर पुलिस भी अचंभित रह गई। लिखा था-‘मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को फोन करके बता दीजिएगा। अगर फोन न उठाए तो मैसेज कर देना। उसको वीडियो बनाकर भेज देना क्योंकि उसे भरोसा नहीं कि मैं मर जाऊंगा। उसको नैनी पुल पसंद है, मैं कूद रहा हूं’।
मुंगरा बादशाहपुर के युवक का पत्नी से विवाद था
बताया गया है कि जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर के गरियांव गांव निवासी एक व्यक्ति का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। इस वजह से वह परेशान हो गया। सोमवार सुबह वह नए पुल पर पहुंचा। इसके बाद यमुना में छलांग लगा दी।
जल पुलिस व बाढ़ राहत पीएसी जवानों ने बचाया
तभी वाटर पेट्रोलिंग कर रहे जल पुलिस प्रभारी रविंद्र नाथ, बाढ़ राहत पीएसी के जवान देवानंद, संजय कुमार और अनिल कुमार की नजर पढ़ गई। सभी लोग मोटर बोट से मौके पर पहुंचे और फिर पानी में डूब रहे युवक को रेस्क्यू करके बचा लिया। पूछताछ और बैग की जांच की गई।
पुलिस ने घरवालों को सुपुर्द किया
डायरी में युवक ने पत्नी के यमुना पुल पसंद होने सहित कई तथ्यों को उल्लेख किया था। युवक को अस्पताल पहुंचाने के बाद घरवालों को जानकारी दी गई। कीडगंज थाना प्रभारी दिनेश सिंह ने बताया कि युवक को घरवालों के सुपुर्द कर दिया गया है।
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