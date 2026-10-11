प्रयागराज में डिजिटल अरेस्ट कर कारोबारी की पत्नी से 13.50 लाख की ठगी, दिल्ली पुलिस अधिकारी बनकर दिया झांसा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लूकरगंज क्षेत्र में रहने वाले एक कारोबारी की पत्नी को साइबर अपराधियों ने 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 13.50 लाख रुपये ठग लिए। अपराधियों ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर महिला को मनी लांड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी दी थी।

परिवार को भी जेल भेजने का डर दिखाया था। इसके बाद मुकदमे से नाम हटाने के नाम पर दूसरे खाते में रुपये ट्रांसफर करा लिए। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लूकरगंज निवासी महिला ने साइबर थाने में तहरीर दी। बताया कि 29 सितंबर को उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया। काल करने वाले ने बताया कि उनके नाम से आइसीआइसीआइ बैंक में खाता खुला है, जिसमें मनी लांड्रिंग के आरोपित संदीप कुमार से जुड़ी रकम आई है।