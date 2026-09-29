प्रयागराज में बदलेगा मौसम: अगले 10 दिनों में हल्की ठंड की दस्तक, खिली रहेगी धूप पर पास नहीं फटकेगी उमसभरी गर्मी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार प्रयागराज में अगले 10 दिनों में रातें गुलाबी यानी हल्की ठंड के दौर में प्रवेश कर जाएगी। आसमान में कहीं-कहीं बादल नजर आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है।

पिछले दो दिनों से बारिश नहीं हुई, धूप खिली इस दौरान धूप खिली रहेगी और तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी। हालांकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 29 सितंबर को प्रयागराज का न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। पिछले 48 घंटे में बारिश नहीं हुई। आर्द्रता सुबह भले ही 90 प्रतिशत रही लेकिन धूप खिलने की वजह से दोपहर में यह 75 प्रतिशत रह गई।

कल के तापमान का पूर्वानुमान कल 30 सितंबर को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एक अक्टूबर को भी अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है। इसके बाद दो से पांच अक्टूबर तक अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री रह सकता है।

वातावरण में नमी घटने से रात सुहानी होंगी 29 सितंबर को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा है, जबकि 30 सितंबर और एक अक्टूबर को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। तीन से पांच अक्टूबर के बीच भी आसमान साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है। हालांकि अभी रात के तापमान में बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, लेकिन मानसून की वापसी के साथ वातावरण में नमी घटने पर रातें अपेक्षाकृत सुहानी होने लगेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से उमस का प्रभाव भी कम होने की संभावना है।