प्रयागराज में फिर बदलने वाला है मौसम, 29 और 30 अक्टूबर को बारिश होगी; तापमान में भी गिरावट होगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम करवट ले सकता है। प्रयागराज में 29 और 30 अक्टूबर को बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल 28 अक्टूबर तक आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। सप्ताह के अंत में बादलों की दस्तक के साथ तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है।

चार-पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले चार-पांच दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 29 और 30 अक्टूबर को अधिकतम तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इन दोनों दिनों में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाने और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।