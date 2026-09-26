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Prayagraj Weather: चक्रवाती हवा संग बारिश का अलर्ट जारी, प्रयागराज व आसपास के जिलों से मानसून की कब होगी विदाई?

By Mritunjay Mishra Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 26 Sep 2026 02:55 PM (IST)

Prayagraj Weather प्रयागराज में तीन दिनों से लगातार बारिश और 50 किमी/घंटे की रफ्तार से चल रही चक्रवाती हवाओं ने ...और पढ़ें

प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश के दौरान छाता लेकर ईश्वर शरण पीजी कॉलेज जाती छात्राएं। जागरण

प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश के दौरान छाता लेकर ईश्वर शरण पीजी कॉलेज जाती छात्राएं। जागरण 

HighLights

  1. प्रयागराज में तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश ने ठंड का एहसास कराया  

  2. जनपद में लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather विदा होते समय मानसून प्रयागराज में ठहर गया है। इससे एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल दिया है। 24 सितंबर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला आज शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। रात भर रिमझिम बारिश होती रही। शनिवार सुबह कुछ देर के लिए बारिश थमी, लेकिन आसमान में घने बादल छाए रहे। करीब 11 बजे के बाद फिर बारिश शुरू हो गई।

लगातार बारिश से मौसम सुहावना हुआ 

रुक-रुककर हो रही बारिश से शहर का मौसम सुहाना हो गया है और तापमान में भी गिरावट महसूस की गई। बारिश के साथ तेज हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही हैं। तेज हवा और बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हो रही है।

घने बादल आसमान पर मंडरा रहे 

लगातार तीसरे दिन भी आज सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। कुछ समय के लिए बारिश थमने के बावजूद मौसम साफ नहीं हुआ और बादलों का डेरा बना रहा। इसके बाद दोपहर से पहले ही फिर बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है।

कल रविवार को भी बारिश होगी 

मौसम के इस बदलाव का असर सामान्य जनजीवन पर भी पड़ा है। दोपहिया वाहन चालकों को बारिश और तेज हवाओं के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनने लगी है। मौसम विभाग ने रविवार को भी बारिश और चक्रवाती हवाओं का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आज शनिवार के बाद कल रविवार 27 सितंबर को भी मौसम पूरी तरह साफ होने की उम्मीद कम है।

कब विदा होगा मानसून?

Prayagraj Weather मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए तेज हवाओं और बारिश के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट का असर बना हुआ है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में मानसून की विदाई की शुरूआत होगी। हालांकि तेज हवाओं के साथ बारिश को देखते हुए प्रशासन और संबंधित विभागों को भी सतर्क रहने की जरूरत है।

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