प्रयागराज-बांदा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, टोल प्लाजा पर खड़ी बस में ट्रक ने मारी टक्कर; 13 यात्री घायल

संसू, जागरण, बारा (प्रयागराज)। प्रयागराज-बांदा राजमार्ग पर यमुनापार में उमापुर टोल प्लाजा के पास शनिवार भोर में भीषण सड़क हादसा हुआ। खड़ी बस में ट्रक ने टक्कर मार दिया। हादसे में बस सवार 13 यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा भेजा। इनमें से तीन की हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया।

जालौन से गया जा रही थी बस पुलिस के अनुसार बस जालौन से बाहर प्रांत के गया जनपद जा रही थी। उमापुर टोल प्लाजा के पास हादसा सुबह करीब 4:20 बजे बस खड़ी थी। इसी दौरान प्रयागराज से शंकरगढ़ की ओर जा रहे ट्रक ने बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए, जिनमें 10 पुरुष और तीन महिलाएं हैं।