लखनऊ से प्रयागराज आ रही रोडवेज बस नवाबगंज में हाईवे पर खराब हुई, आक्रोशित यात्रियों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लखनऊ के चारबाग डिपो से प्रयागराज आ रही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) की एक बस तकनीकी खराबी के चलते बीच रास्ते में बंद हो गई। नवाबगंज क्षेत्र के कंजिया और कौड़िहार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस के अचानक रुक गई और चालक की काफी कोशिश के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। कुछ देर तक यात्रियों ने सब्र किया लेकिन काफी विलंब हुआ तो नाराज लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया।

काफी देर तक यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिली रूट डायवर्जन के कारण रोडवेज बस को नवाबगंज से राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते प्रयागराज लाया जा रहा था। निर्धारित योजना के तहत इसे झूंसी होते हुए सीएमपी डिग्री कॉलेज के सामने बने अस्थायी बस अड्डे पर पहुंचना था। हाईवे पर सुनसान जगह बस खराब होने और काफी देर तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं मिलने से यात्रियों का सब्र टूट गया और उन्होंने विरोध दर्ज कराया।