प्रयागराज की 588 सड़कें दिवाली से पहले चकाचक दिखेंगी, गड्ढामुक्त मार्ग होने से सफर आरामदायक होगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बारिश और भारी वाहनों के आवागमन से शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़कों की हालत खराब हो गई है। जगह-जगह गड्ढों के कारण राहगीरों को परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने जिले की 588 सड़कों को गड्ढामुक्त करने की कार्ययोजना तैयार की है।

लोक निर्माण विभाग कुल 971 किलोमीटर दूरी तक सड़कों पर पैचिंग और मरम्मत का काम कराएगा। इसके लिए लगभग नौ करोड़ रुपये के आसपास धनराशि खर्च की जाएगी दीपावली से पहले अभियान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को नोडल बनाया गया है। कई मार्गों पर पैचिंग का काम शुरू भी कराया गया था, लेकिन पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण काम प्रभावित हुआ है। मौसम साफ होते ही अभियान में तेजी लाई जाएगी।

लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड प्रांतीय खंड की ओर से शहर उत्तरी, शहर दक्षिणी, शहर पश्चिमी, करछना और कोरांव विधानसभा क्षेत्रों की 203 सड़कों को चिह्नित किया गया है। इन सड़कों की कुल लंबाई करीब 416 किलोमीटर है। वहीं, निर्माण खंड तीन की ओर से प्रतापपुर, बारा और फाफामऊ विधानसभा क्षेत्रों की 181 सड़कों को गड्ढामुक्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन मार्गों पर करीब 365 किलोमीटर में काम कराया जाएगा। इसी तरह लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड-चार कुंभ की ओर से सोरांव, फूलपुर और हंडिया विधानसभा क्षेत्रों की 204 सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाएगा। इनकी कुल लंबाई करीब 190 किलोमीटर है।

नंबर गेम 203 सड़क प्रांतीय खंड करेगा गड्ढा मुक्त

204 सड़क निर्माण खंड- 4 गड्ढा मुक्त करेगा

181 सड़क निर्माण खंड- तीन गड्ढा मुक्त करेगा

971 किलोमीटर तक सड़क गड्ढा मुक्त की जाएंगी

15 दिनों में मुख्य सड़कें बेहतर हो जाएंगी