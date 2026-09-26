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पुराने पुल से निजी कंपनी का अकाउंटेंट यमुना में कूदा, प्रयागराज जल पुलिस-पीएसी व गोताखोर कर रहे तलाश

By tara chand Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Sat, 26 Sep 2026 02:06 PM (IST)

पुराने यमुना पुल से एक निजी कंपनी का अकाउंटेंट यमुना नदी में कूद गया। प्रयागराज जल पुलिस, पीएसी और गोताखोर ...और पढ़ें

प्रयागराज का पुराना यमुना पुल, इसी से युवक नदी में कूदा था।

प्रयागराज का पुराना यमुना पुल, इसी से युवक नदी में कूदा था।

HighLights

  1. युवक की बाइक पुराने यमुना पुल पर खड़ी मिली

  2. अतरसुइया निवासी तुषार कल शाम घर से निकला था

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पुराने यमुना पुल से निजी कंपनी का अकाउंटेंट यमुना नदी में कूद गया। सूचना मिली तो उसका पता लगाने के लिए जल पुलिस ने गोताखोरों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। उधर परिवार वाले भी परेशान हैं।

तुषार की घरवाले कर रहे थे तलाश 

बताया गया है कि शहर के अतरसुइया निवासी 35 वर्षीय तुषार केसरवानी निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। घरवालों का कहना है कि तुषार शुक्रवार शाम करीब छह बजे बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। इस पर घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की।

पुल पर बाइक तुषार की ही थी

वहीं, इसी दौरान पुलिस ने तुषार के परिवार के लोगों को बताया कि बाइक पुरानी यमुना पुल पर लावारिस हालत में खड़ी मिली है। परिवार के लोग वहां पहुंचे तो बाइक तुषार की थी। आशंका जताई गई कि तुषार यमुना में कूदा है।

पुलिस तलाश कर रही है 

इसी आधार पर जल पुलिस ने गोताखोर, बाढ़ राहत पीएसी के साथ लापता तुषार की तलाश यमुना नदी में कर रही है। हालांकि अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। जल पुलिस प्रभारी रविंद्र नाथ का कहना है कि पानी में बहाव तेज है। हवा भी बहुत तेज चल रही है। लापता तुषार की तलाश की जा रही है।

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