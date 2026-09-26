पुराने पुल से निजी कंपनी का अकाउंटेंट यमुना में कूदा, प्रयागराज जल पुलिस-पीएसी व गोताखोर कर रहे तलाश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पुराने यमुना पुल से निजी कंपनी का अकाउंटेंट यमुना नदी में कूद गया। सूचना मिली तो उसका पता लगाने के लिए जल पुलिस ने गोताखोरों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। उधर परिवार वाले भी परेशान हैं।

तुषार की घरवाले कर रहे थे तलाश बताया गया है कि शहर के अतरसुइया निवासी 35 वर्षीय तुषार केसरवानी निजी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है। घरवालों का कहना है कि तुषार शुक्रवार शाम करीब छह बजे बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। इस पर घरवालों ने उसकी तलाश शुरू की।

पुल पर बाइक तुषार की ही थी वहीं, इसी दौरान पुलिस ने तुषार के परिवार के लोगों को बताया कि बाइक पुरानी यमुना पुल पर लावारिस हालत में खड़ी मिली है। परिवार के लोग वहां पहुंचे तो बाइक तुषार की थी। आशंका जताई गई कि तुषार यमुना में कूदा है।