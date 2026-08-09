प्रयागराज में पांच दिनों की झमाझम बारिश के बाद अब उमस-गर्मी करेगी परेशान, 11 अगस्त से बढ़ेगा पारा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पांच दिनों तक लगातार हुई झमाझम बारिश के बाद आज 9 अगस्त को मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से धूप खिलने के कारण दोपहर तक उमस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक पूरी तरह साफ मौसम की संभावना नहीं जताई है।

कैसा होगा आने वाला दिन आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और एक-दो दौर बारिश अथवा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इस बीच 11 अगस्त से अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने के आसार हैं। यानी आने वाले दिनों में बारिश से कुछ राहत के बीच उमस भरी गर्मी अपना असर दिखा सकती है।

बारिश से वातावरण में नमी 9 अगस्त को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता का स्तर 89 प्रतिशत रहा। वातावरण में नमी अधिक होने और सुबह से धूप निकलने के कारण दोपहर तक उमस बढ़ गई। तापमान बहुत अधिक नहीं होने के बावजूद नमी के चलते लोगों को गर्मी और चिपचिपाहट का अहसास हुआ। लगातार पांच दिनों तक हुई बारिश के कारण वातावरण में पर्याप्त नमी बनी हुई है।

धूप निकलने से उमस बढ़ी आज जब सुबह से धूप निकली तो नमी और गर्मी के मेल से उमस बढ़ने लगी। दोपहर तक इसका असर और अधिक महसूस किया गया। मौसम में यह बदलाव बारिश के बाद सामान्य तौर पर देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में भी धूप और बादलों के बीच यह स्थिति बनी रह सकती है। बारिश के बाद कुछ समय के लिए मौसम सुहावना होगा, लेकिन धूप निकलते ही उमस परेशान कर सकती है।

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10 अगस्त को धूप और बादलों की आवाजाही रहेगी मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त को आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रह सकता है। इस दौरान एक-दो दौर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऐसे में 9 अगस्त की तरह 10 को भी मौसम में धूप और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। हालांकि बारिश के दौर बहुत लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं है। कुछ समय के लिए धूप निकलने से वातावरण में उमस बढ़ सकती है।

छह दिनों तक मौसम में बदलाव नहीं मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 11 अगस्त से अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू हो सकती है। तापमान बढ़ने के साथ उमस का असर भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि, बीच-बीच में बादल और बारिश होने के कारण मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म नहीं होगा। अगले छह दिनों के दौरान मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई है। इस अवधि में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ एक-दो दौर बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।