प्रयागराज जंक्शन पर मॉल, फूड कोर्ट और स्मार्ट पार्किंग की सुविधा, रेलयात्रियों को एक ही छत के नीचे मिलेगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जरा सोचिए...आप रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं लेकिन ट्रेन लेट है। ऐसे में प्लेटफार्म पर इंतजार करने के बजाय टाइम पास करने या खरीदारी के लिए पास ही यदि किसी मल्टीप्लेक्स माल की सुविधा हो तो कैसा लगेगा? ऐसे माहौल में पसंदीदा ब्रांड्स के कपड़े खरीद सकेंगे तो बच्चे गेमिंग जोन में मस्ती करेंगे। फिर आप आप फूड कोर्ट में गर्मागर्म स्नैक्स का भी मजा ले सकेंगे। चौकिए मत यह किसी मेट्रो शहर की कहानी नहीं, बल्कि प्रयागराज जंक्शन की नई तस्वीर में यह सब सुविधा मिलने वाली है।

प्रयागराज जंक्शन पर मॉल जैसी सुविधा मिलेगी उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन को केवल ट्रेनों के ठहराव का केंद्र न बनाकर, इसे पूरे शहर का एक अत्याधुनिक 'सिटी सेंटर' बनाने के लिए टेंडर आवंटित कर दिया है। यहां एक भव्य कमर्शियल कांप्लेक्स (मॉल जैसा ढांचा) बनेगा, जहां इंटरनेशनल फूड ब्रांड्स, बड़े रिटेल स्टोर्स, किड्स फन पार्क और टर्फ स्पोर्ट्स की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी।स्टेशन पर गाड़ी खड़ी करने के लिए जमीन के नीचे (अंडरग्राउंड) पूरी तरह आटोमैटिक और डिजिटल कंट्रोल वाली बेसमेंट पार्किंग बनेगी। यानी सेंसर से बैरियर खुलेगा, गाड़ी सुरक्षित पार्क होगी और आप सीधे लिफ्ट से शापिंग या प्लेटफार्म जा सकेंगे।

एक नया हैंगआउट जोन बनेगा ट्रेन चाहे दो घंटे विलंबित हो या आपको परिवार के साथ कहीं शापिंग पर जाने का मन हो, प्रयागराज जंक्शन अब हर ज़रूरत का एक अकेला जवाब होगा। यात्रियों का इंतजार अब उबाऊ नहीं बल्कि मनोरंजक होगा। वहीं, प्रयागराज के लोगों के लिए सिविल लाइंस में एक नया हैंगआउट जोन तैयार हो जाएगा।