UP के राजकीय शिक्षकों की तदर्थ सेवा जोड़कर मांगी पेंशन-ग्रेच्युटी, शिक्षक संघ ने उठाई आवाज

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में 1990, 1991 और फरवरी 1992 तक तदर्थ आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा को पेंशन एवं ग्रेच्युटी में जोड़ने की मांग राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ने की है। कहा कि यह लाभ उसी आधार पर दिया जाए, जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम-1982 के तहत विनियमित तदर्थ एवं अल्पकालिक शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए हाई कोर्ट की विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया है।

प्रांतीय महामंत्री सत्य शंकर मिश्र एवं प्रांतीय संरक्षक रामेश्वर पाण्डेय ने अपर मुख्य सचिव (माध्यमिक शिक्षा) को पत्र भेजकर इस संबंध में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है। बताया है कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा 1990 से 1992 तक तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी।

मेरिट के आधार पर विषयवार सूची तैयार कर मंडलों को भेजी गई और मंडलीय उपशिक्षा निदेशकों ने नियुक्ति पत्र जारी किए थे। तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण के लिए सात अगस्त 1993 एवं 17 अगस्त 2001 को शासनादेश भी जारी किए गए। इनमें से अधिकांश शिक्षक वर्ष 1994 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर नियमित हुए।