प्रयागराज में 8 अगस्त से कुछ दिनों तक फिर झमाझम बारिश होगी, 4 दिनों बाद आज खिली धूप; उमस भी तेज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सावन में लगातार चार दिनों तक हुई झमाझम बारिश के बाद शुक्रवार सुबह मौसम का मिजाज बदला और तेज धूप निकल आई। धूप खिलने के साथ ही वातावरण में उमस बढ़ गई, जिससे लोगों को पसीने और चिपचिपाहट का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह के समय तापमान अपेक्षाकृत कम रहने से गर्मी बहुत अधिक नहीं रही, लेकिन बढ़ी हुई नमी के कारण असहजता महसूस की गई।

आज शाम को भी हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार दो से छह अगस्त के बीच 250 मिलमीटर बारिश रिकार्ड की गई। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सुबह आर्द्रता 88 प्रतिशत रिकार्ड की गई। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शाम को बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।