प्रतापगढ़ में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत पर हर आंख नम, राज्य महिला आयोग सदस्य संवेदना जताने पहुंचेंगी

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। नगर कोतवाली के महुली वार्ड में बरसात के दौरान बुधवार रात जर्जर मकान की छत गिरने से हुए हादसे में एक ही परिवार के दो बच्चों समेत 6 लोगों की मलबे में दबकर मौत पर हर कोई गमगीन है। गुरुवार रात प्रयागराज में अंतिम संस्कार करके अमन सहित परिवार के लोग घर लौटे। संवेदना जताने के लिए लोग सुबह से पहुंच रहे हैं। राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रतिभा कुशवाहा के भी आने का कार्यक्रम बना है।

सिर्फ अमन की बची है जान इस हादसे में 60 वर्षीय प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी 55 वर्षीय रीता, 25 वर्षीय पुत्र नितिन, 23 वर्षीय छोटी बहू माधुरी पत्नी अमन, माधुरी के दो बच्चे 2 साल के माधव और 4 महीने अद्विक कि मलबे में दबाकर जान चली गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 घंटे रेस्क्यू करके घायलों को बाहर निकाला, लेकिन प्रमोद के बेटे अमन को छोड़कर किसी की जान नहीं बच सकी थी।