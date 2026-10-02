मेडिकल कॉलेज व हनुमान मंदिर चौराहे पर फ्लाईओवर को शासन से मंजूरी, जाम से मिलेगी मुक्ति; यातायात होगा सुगम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए मेडिकल कॉलेज चौराहा और सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर व बस अड्डा चौराहा के पास फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी (एफसी) मिल चुकी है।

प्रमुख मार्गों पर आसान होगा आवागमन अब शासन से बजट जारी होने का इंतजार है। उम्मीद है कि एक सप्ताह के भीतर दोनों फ्लाईओवर के निर्माण के लिए बजट भी जारी हो जाएगा। इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर आवागमन आसान बनाने में मदद मिलेगी।

मेडिकल चौराहे पर फ्लाईओवर पर 135 करोड़ होंगे खर्च मेडिकल कॉलेज चौराहा पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण पर करीब 135 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, सिविल लाइंस में हनुमान मंदिर और बस अड्डा चौराहा के पास बनने वाले फ्लाईओवर की लागत लगभग 140 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस प्रकार दोनों परियोजनाओं पर कुल 275 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दोनों फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 1000 से 1200 मीटर तक होगी।

सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक ने दी जानकारी सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक रोहित मिश्रा ने बताया कि दोनों फ्लाईओवर के संबंध में गुरुवार को लखनऊ में व्यय वित्त समिति की बैठक हुई। दोनों परियोजनाओं के लिए एफसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब शासन से बजट जारी होने की संभावना है। बजट मिलते ही निर्माण से जुड़ी आगे की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।