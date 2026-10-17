प्रयागराज के मऊआइमा में रेल हादसा टला, पटरी पर रखी थी गिट्टी; अयोध्या-संगम पैसेंजर के लोको पायलट ने दिखाई तत्परता

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फाफामऊ-प्रतापगढ़ रेल प्रखंड पर मऊआइमा स्टेशन के आउटर पर शुक्रवार देर रात रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की गंभीर घटना सामने आई है। रेल पटरी पर गिट्टी रखकर अयोध्या कैंट से प्रयागराज संगम आ रही पैसेंजर ट्रेन को बाधित करने की कोशिश की गई। हालांकि लोको पायलट की सतर्कता के चलते समय रहते ट्रेन को रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

मामले में आरपीएफ ने अज्ञात अराजकतत्वों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शुक्रवार रात करीब 10:32 बजे गाड़ी संख्या 64222 अयोध्या कैंट-प्रयागराज संगम पैसेंजर मऊआइमा रेलवे स्टेशन के समीप पहुंच रही थी। तभी प्वाइंट संख्या 41/बी के पास चालक की नजर ट्रैक पर रखी पत्थरों की गिट्टियों पर पड़ी। खतरे को भांपते हुए चालक ने फौरन आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया और मामले की जानकारी कंट्रोल रूम को दी।

सूचना मिलते ही स्टेशन अधीक्षक विजय कुमार ने प्वाइंट्समैन को मौके पर भेजा और ट्रैक पर फैली गिट्टियों को फौरन साफ कराया गया। लाइन क्लीयर होने के बाद रात 10:41 बजे ट्रेन को प्रयागराज के लिए रवाना किया जा सका। इस व्यवधान के कारण ट्रेन आउटर पर करीब नौ मिनट तक खड़ी रही। संवेदनशील रेलखंड होने के मद्देनजर खुफिया एजेंसियां और रेल सुरक्षा बल हर पहलू से मामले की जांच कर रहे हैं।