प्रयागराज: महर्षि भरद्वाज चौराहा से लोक सेवा आयोग तक बनेगा चार लेन का फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत
प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज चौराहा से लोकसेवा आयोग तक 2500 मीटर लंबा चार लेन का फ्लाईओवर बनेगा, जिससे शहर को ...और पढ़ें
HighLights
शास्त्री पुल से लंबा 2500 मीटर का बनेने वाले फ्लाईओवर से वाहनों को मिलेगी रफ्तार
सेतु निगम ने शासन को भेजा 6 फ्लाईओवर का प्रस्ताव, दो को समिति से मिली मंजूरी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की सड़कें चौड़ी हुईं, चौराहों का सुंदरीकरण हुआ, यातायात व्यवस्था सुधारने के दावे भी हुए, लेकिन शहर की रफ्तार जाम के आगे अब भी थमी हुई है। सुबह कार्यालय और स्कूल-कॉलेज जाने का समय हो या शाम को बाजार से लौटने की भीड़, प्रमुख चौराहों पर वाहन रेंगते नजर आते हैं।
प्रयागराज में छह नए फ्लाईओवर का प्रस्ताव
प्रतिदिन के जाम के जंजाल से शहरवासियों को निकालने के लिए अब फ्लाईओवरों का सहारा लिया जाएगा। सेतु निगम ने शहर में छह नए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इनमें महर्षि भरद्वाज चौराहा से लोकसेवा आयोग चौराहा तक बनने वाला फ्लाईओवर सबसे लंबा होगा। करीब 2500 मीटर लंबे चार लेन के इस फ्लाईओवर से दोनों प्रमुख चौराहों के बीच यातायात को निर्बाध करने की योजना है।
शास्त्री पुल व फाफामऊ पुल से लंबा होगा फ्लाईओवर
प्रस्ताव के अनुसार स्टेनली रोड और महर्षि भरद्वाज चौराहा से लोकसेवा आयोग तक चार लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 2500 मीटर होगी। खास बात यह है कि इसकी लंबाई गंगा पर बने शास्त्री पुल से भी अधिक होगी। शास्त्री पुल की लंबाई करीब 2200 मीटर है। वहीं, तेलियरगंज से फाफामऊ को जोड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद पुल की लंबाई लगभग 1100 मीटर है।
कलश चौराहा से लोसेआ चौराहा तक भी फ्लाईओवर
शहर के दूसरे व्यस्त मार्ग पर भी फ्लाईओवर प्रस्तावित है। कलश चौराहा से लोकसेवा आयोग तक करीब 2000 मीटर लंबा चार लेन का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके बनने से सिविल लाइंस क्षेत्र में यातायात का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
इन इलाकों में प्रस्तावित है, जल्द मिलेगी निर्माण को मंजूरी
इसके अलावा हनुमत निकेतन चौराहा, मेडिकल चौराहा और लक्ष्मी टाकिज के आसपास के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी फ्लाईओवर प्रस्तावित किए गए हैं। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक रोहित कुमार मिश्र ने बताया कि छह फ्लाईओवरों का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। दो फ्लाईओवर के निर्माण की सहमति व्यय वित्त समिति से अनुमति मिल मिल चुकी है। शेष चार फ्लाईओवर के निर्माण की भी मंजूरी जल्द मिल सकती है।
छह स्थानों पर बनेगा फ्लाईओवर निर्माण
सेतु निगम ने शहर में अलग-अलग स्थानों पर कुल छह फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। सिविल लाइंस में लोकसेवा आयोग और हनुमत निकेतन, कटरा में कचहरी रोड, महर्षि भरद्वाज चौराहा, मलाकराज में मेडिकल चौराहा तथा रामबाग क्षेत्र में यातायात के दबाव को देखते हुए ये परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। मेडिकल कालेज चौराहा और सिविल लाइंस स्थित हनुमान मंदिर चौराहा पर फ्लाईओवर निर्माण को व्यय वित्त समिति की मंजूरी दो दिन पहले मिल चुकी है। दोनों परियोजनाओं पर करीब 275 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
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